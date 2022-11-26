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В России предложили выявлять в школах детей с психическими расстройствами

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Самарская областная дума внесла в федеральный парламент законопроект о выявлении в школах детей с психическими расстройствами. Документ размещен в электронной базе Государственной Думы.

Как отмечается в пояснительной записке, данная новация необходима для включения подобных детей «в процессы социализации и предотвращения возможности проявления негативных последствий, в том числе связанных с возможностью создания такими лицами опасности для себя и окружающих».

Также предлагается установить бессрочное принудительное диспансерное наблюдение для тех, кого уже задерживали из-за «наличия выраженного психического расстройства», и для «создавших своими действиями опасность для себя и окружающих». То же самое касается лиц, «в отношении которых установлен диагноз, предполагающий вероятность развития в будущем выраженного психического расстройства с возможностью создания своими действиями опасности для себя и окружающих».

Ранее сообщалось, что в Ульяновске арестовали студента колледжа по обвинению в подготовке массового расстрела в бывшей школе, ему предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. По данным следствия, о своих планах он рассказал одногруппникам. Судом ему назначена мера пресечения — два месяца ареста. При обыске у подозреваемого нашли патроны к пистолету Макарова, план учреждения и инструкции по изготовлению коктейлей Молотова. Оружия у него обнаружено не было.

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Источник — lenta.ru
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