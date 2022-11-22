Севастополь атакован беспилотниками

22.11.2022 | 21:31

Севастополь атаковали беспилотные летательные аппараты, работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Два БПЛА были сбиты, сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности», — написал Развожаев.

Губернатор Севастополя сообщил, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее в сети появились сообщения о возможной работе систем ПВО под Евпаторией и в Севастополе. Очевидцы публиковали кадры случившегося и сообщали о громких звуках на территории полуострова.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Крыму, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.