В стране и мире

Минздрав заявил о перевыполнении плана по росту продолжительности жизни россиян

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России перевыполнят план по росту показателя продолжительности жизни к концу 2022 года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По данным министра, этот показатель в России вернулся к допандемийным значениям. Мурашко отметил, что в стране показатели смертности опустились ниже уровня 2019 года.

«И те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены», - сказал глава Минздрава в ходе заседания фракции КПРФ в Госдуме.

В октябре ведомство сообщало, что в России ожидаемая продолжительность жизни за два года пандемии коронавируса снизилась на 3,3 года.

Специалист Минздрава Валерия Гульшина напомнила об указе президента Владимира Путина, согласно которому к 2030 году продолжительность жизни в России должна составить 78 лет.

В июле Путин рассказал о снижении в России смертности до уровня, на котором она была до пандемии коронавируса. Президент докладывал, что в стране средняя продолжительность жизни по итогам второго квартала превысила 73 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте