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Число погибших при взрыве в доме на Сахалине снова выросло

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Число погибших при взрыве дома в поселке Тымовское на Сахалине снова возросло. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

К этому моменту известно о девяти погибших, в том числе четверых детях.

Ранее стало известно, что МЧС дополнительно направило группу из 26 спасателей в поселок Тымовское. Помимо этого, помогать на месте ЧП будут кинологи и психологи МЧС.

В жилом доме на Сахалине произошел взрыв ранее в субботу, 19 ноября. После этого, как отмечалось, произошел обвал перекрытий в пятиэтажном кирпичном доме.

По предварительной версии, причиной стало неправильное хранение или использование газового баллона — дом не был газифицирован. Было изначально известно о семи погибших, их тела были извлечены из-под завалов.

Пятиэтажный дом в поселке Тымовское на Сахалине был построен еще в 1980-х годах. В нем около 80 квартир. Последний капитальный ремонт там проходил в 2016-м. В доме также не проведена газификация.

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Источник — lenta.ru
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