В России готовятся сократить срок обучения

15.11.2022 | 12:27

Российские вузы могут получить право уменьшать срок обучения в магистратуре выпускникам специалитета.

Он может быть сокращен с двух лет до одного, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.

«Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки», - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что Минобрнауки России разработало изменения в проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в «родственную» магистратуру на бюджетные места.

В настоящие момент претендовать на бесплатную магистратуру могут только выпускники бакалавриата.

«Прием в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами», - сообщили в министерстве.

В ведомстве считают, что подобный механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.

Напомним, ранее в Минобрнауки предложили сделать специалитет отдельным уровнем образования.

«В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации», - сказано в документе, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.