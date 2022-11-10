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Российских медработников осудили на семь лет за фиктивную вакцинацию от COVID-19

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В Краснодарском крае Темрюкский районный суд вынес наказание врачу-терапевту и медсестре амбулатории местной районной больницы за взяточничество и проведение фиктивной вакцинации от коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сотрудников Темрюкской центральной районной больницы обвинили в преступлении по статье 290 («Получение взятки») Уголовного кодекса России.

Следствие и суд установили, что в августе врач и медсестра брали с пациентов по две тысячи рублей за фиктивную вакцинацию от COVID-19 - данные о ее проведении медработники вносили в Федеральный регистр вакцинированных сведений, а ампулы препарата уничтожали. Всего было «привито» шесть человек.

На суде фигуранты дела вину признали. Каждого из них приговорили к семи годам лишения свободы условно, также им ограничили работу в здравоохранении на три года. Приговор в законную силу не вступил.

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Источник — lenta.ru
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