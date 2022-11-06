Стало известно об угрозе существованию России

06.11.2022 | 14:45

Происходящие вокруг России события тревожат патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Русской православной церкви отметил, что опасности текущего времени грозят России гибелью.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И, конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы она сохранила народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», - заявил патриах после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе - главного храма Росгвардии, сообщают РИА Новости.

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил Кирилл.

Ранее патриарх Московский и всея Руси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.