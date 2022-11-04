Владимир Путин объяснил, что ждет Россию после окончания спецоперации

04.11.2022 | 18:09

Президент России Владимир Путин 4 ноября поздравил граждан РФ с Днем народного единства. Поздравление прозвучало в ходе трансляции встречи по случаю воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ на телеканале «Известия».

Глава государства сделал ряд важных заявлений, которые касались ситуации вокруг Украины и СВО. По словам президента, Польша желает получить территории Украины, которые когда-то утратила.

«Идея поглотить Украину в Польше никуда не делась», - заявил Владимир Путин в ходе своего выступления.

Президент считает, что единственным гарантом целостности Украины могла бы быть Россия. Владимир Путин напомнил, что Россия добровольно отдала Украине свои территории ради единства, однако не спросив мнения населения.

«А территории Польши, Румынии и Венгрии были насильственно отторгнуты в результате войны», - отметил Владимир Путин.

Конфликт на Украине — это противостояние внутри одного народа. Заявил президент России.

«Трудно и горько еще и от того, что сражается друг с другом, по сути, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа», — сказал Владимир Путин.

Президент заявил, что не намерен замедлять экономическое и инфраструктурное развитие страны из-за проведения военной специальной операции на Украине и санкций.

По его словам, власти ищут возможности стимулировать инвестиционную активность, а местные предприятия в сложившейся обстановке будут лишь наращивать создание собственных высокотехнологичных продуктов.