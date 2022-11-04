Путин подписал закон о мобилизации россиян с судимостью по тяжким преступлениям

04.11.2022 | 15:00

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, на военную службу в рамках мобилизации смогут призывать россиян с неснятой и непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. В документе также приводится перечень статей, осужденные по которым не будут подлежать мобилизации. В частности, закон не коснется граждан с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного деятеля и тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Кроме того, под действие закона не подпадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

2 ноября закон был одобрен Советом Федерации.