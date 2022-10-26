В Кремле ответили на вопрос о проблемах с экипировкой для мобилизованных

Для решения вопросов обеспечения мобилизованных россиян необходимой экипировкой принимаются «энергичные меры». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналиста о проблемах с экипировкой, признав их наличие.
«Действительно имеют место проблемы с экипировкой, хотя принимаемые меры имеют положительные результаты. Меры принимаются, и эти проблемы будут ликвидированы», - заявил пресс-секретарь президента.
Ранее в ходе координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне специальной военной операции (СВО) премьер-министр России Михаил Мишустин призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных граждан страны.
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