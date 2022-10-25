Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

25.10.2022 | 11:59

Американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом стало известно «Коммерсанту» от источника, близкого к одной из сторон сделки. Отмечается, что факт сделки также подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, которая выступила консультантом со стороны покупателя.

Как сообщила Малахатько, закрыть сделку планируется в конце этого года, к этому же сроку передачу бизнеса согласуют с правительственной комиссией. Права на бренд KFC также вошли в периметр сделки, однако покупатель будет обязан постепенно ребрендировать все рестораны, в том числе и работающие по франшизе, они откроются под брендом Rostic’s.

Издание напомнило, что ООО «Смарт сервис ЛТД» принадлежит владельцам ГК «Фуд-сервис» Константину Котову и Андрею Осколкову. Эта группа компаний управляет 41 заведением KFC по франшизе. Подразделение Yum! Brands ООО «Ям Ресторантс Раша» управляет около 70 российскими заведениями под этим брендом. Всего же в России насчитывается около 1 тысячи ресторанов KFC.

О том, что заведения KFC и Pizza Hut в России, принадлежащие Yum! Brands, готовят к переименованию, стало известно еще в августе. После завершения этого процесса компания полностью уйдет из России.