В Гидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие полтора месяца

25.10.2022 | 13:17

Европейскую часть России до середины декабря ждет переменчивая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик напомнил, что в период предзимья теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные - со светлыми, дождливые - с сухими. Он уточнил, что погода станет более устойчивой ближе к зиме. Эксперт рассказал, что у метеорологов существует шесть, а не четыре сезона года. Они отдельно выделяют первую и вторую части лета, а также предзимье, которое началось 19 октября.

«В период предзимья, а оно будет длиться еще полтора месяца, до середины декабря, погода будет очень переменчивая. Идет перестройка циркуляции», - пообещал специалист. Вильфанд добавил, что предзимье можно считать наиболее переменчивым сезоном для европейской части России.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская предупредила москвичей о снеге на следующей неделе.