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Российские банки заявили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций

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Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что только 20 процентов банкоматов готовы принять новую купюру номиналом в сто рублей. Это объясняется применением иностранных устройств для распознавания валюты, производители которых объявили санкции против Москвы и ушли с рынка, пишут «Известия».

Глава АБР привел данные российских банков, которые заявили о неготовности банкоматов к новым сторублевым купюрам из-за санкций. Устройства в большинстве своем не перепрограммированы, при этом внутренняя кассовая техника готова обрабатывать новые деньги почти на 75 процентов. Войлуков назвал перенастройку ПО сложной и допустил поставки необходимой техники из дружественных стран или ее производство России. Однако для выпуска в промышленных масштабах потребуется два года, отметил он.

В Центробанке раскритиковали оценку банкоматов и посчитали ее преждевременной. В регуляторе подчеркнули, что банкноты окажутся в обороте по мере готовности банковской инфраструктуры. Большая часть поставщиков техники уже получили адаптационное ПО для настройки оборудования, отметили в Банке России.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук рассказал об антимикробных свойствах новой купюры в 100 рублей. «Сама по себе проклейка, которая используется, она обладает свойствами, препятствующими их размножению», - отметил он.

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Источник — lenta.ru
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