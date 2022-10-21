Информация о второй волне мобилизации в Москве оказалась недостоверной

21.10.2022 | 18:09

Информация о том, что с 2 ноября начнется вторая волна мобилизации, оказалась недостоверной.

Telegram-канал Ateo Breaking заявил: «кремлевские каналы» сообщают, что 2 ноября в Москве планируют начать вторую волну мобилизации. При этом авторы не приводят ссылок на источник этих сведений.

Соответствующая информация неоднократно опровергалась властями России - в Кремле подчеркивали, что частичная мобилизация, объявленная в стране, не делится на волны. «Никакой новой волны [мобилизации] нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду», - комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков соответствующие высказывания руководителей регионов.

Заявление о начале второй волны мобилизации в ноябре могло быть неверной интерпретацией объявления о начале ежегодного осеннего призыва в российскую армию. В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому призыв в 2022 году начнется на месяц позже обычного - 1 ноября, а завершится 31 декабря. В документе указано, что призвать планируется 120 тысяч человек.

Глава государства 12 октября также заявлял, что частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель. Президент сообщил, что в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало.

Информация о начале с 2 ноября второй волны мобилизации в России не получила распространения в СМИ. Пользователи соцсетей назвали эти сведения фейковыми.