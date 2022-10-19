В стране и мире

В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны и Минобразования РФ с предложением расширить список категорий граждан, которым положена отсрочка в рамках частичной мобилизации. Парламентарий считает нужным внести в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. Копию обращения Лантратова опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что роль педагогов мужского пола очень важна и для государства, и для воспитанников — сирот и трудных подростков с девиантным поведением. По ее мнению, призыв педагогов-мужчин может негативно сказаться на детях. Отмечается, что в подобных учреждениях педагоги-женщины часто оказываются бессильны перед трудностями воспитания.

По словам Лантратовой, она получает множество обращений от граждан и организаций по этому вопросу. Например, ей написала директор православного детского дома «Павлин» Наталья Сидорина в связи с мобилизацией ее сотрудника Александра Юзефовича. Сообщается, что при его призыве на службу было допущено множество нарушений. Даже его рост и вес не соответствуют допустимому минимуму. Однако Юзефович не стал уклоняться и сейчас проходит службу в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о решении Минобороны вопроса о частичной мобилизации многодетных отцов. В соответствии с новой инициативой, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте