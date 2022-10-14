Военкомат вывел российского пилота из самолета перед вылетом на глазах туристов

14.10.2022 | 17:09

Российского пилота авиакомпании AzurAir забрали в военкомат в рамках частичной мобилизации прямо с борта воздушного судна на глазах туристов. Подробности случившегося сообщает один из очевидцев, его рассказ приводит издание mkset.ru.

Инцидент произошел на рейсе Уфа — Анталья 30 сентября, однако известно о нем стало только сейчас. По словам собеседника издания, пассажиры «были в шоке», когда второго пилота перед вылетом вывели сотрудники военкомата.

«Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям, — рассказал очевидец. — По громкой связи было объявление: "В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет"».

По информации издания, повестка капитану воздушного судна пришла, когда он был дома, однако в военкомат мужчина решил не идти и скрыл информацию об этом. В пресс-службе авиаперевозчика комментировать ситуацию отказались.

Ранее в октябре жительницу Иркутска с медицинским образованием, решившую отдохнуть в Турции, не выпустили из страны при прохождении пограничного контроля в столичном аэропорту Внуково. Отмечается, что россиянке запретили покидать страну в период частичной мобилизации, поскольку по образованию она медик.