Мобилизованных начали экзаменовать

14.10.2022 | 10:24

Во многих регионах России продолжается подготовка мобилизованных граждан. Они проходят боевое слаживание, вспоминают навыки владения оружием под руководством опытных инструкторов и участников СВО.

В некоторых субъектах РФ перед отправкой в зону проведения специальной военной операции призванные в ряды ВС РФ граждане сдают экзамен.

Как сообщает издание «Известия», мобилизованные из Сибири показывают на полигонах все, чему научились за две недели.

Зачеты идут и по тактической, и по огневой подготовке. По заданию солдаты штурмуют окопы противника, снайпер обеспечивает прикрытие группе.

«Минимум по четыре часа занимаемся плюс самоподготовка по вечерам, таблицы заучиваем плюс маскировка», - рассказал мобилизованный Андрей.

Будущих участников СВО готовят к использованию разных видов военной техники, даже такой, за стрельбу которой отвечает компьютер.

«Для поражения движущихся целей очень удобно то, что все электронное, ничего крутить не надо», - отметил один из мобилизованных.