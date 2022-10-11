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В стране и мире

В России попросили увеличить сроки годности продуктов

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Производители продуктов в России обратились к Минпромторгу с просьбой порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Соответствующее письмо отправила Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз», пишет «Коммерсантъ».

В нем говорится, что федеральные ретейлеры могли бы установить минимальный порог остаточного срока годности в 45 процентов для товаров годностью от года и выше и в 50 процентов - для товаров меньшего срока годности. Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт следует утилизировать.

В настоящее время федеральные сети готовы закупать продукты с остаточным сроком годности в среднем 60-65 процентов. Например, если срок годности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок реализации позиции в магазине составляет порядка 50 дней.

Таким образом, подчеркивают бизнесмены, увеличение сроков не скажется на качестве, изменения коснутся только излишних требований. В настоящее время эти нормативы приводят к тому, что полностью пригодные товары утилизируются, а производители платят штрафы за недостаточные поставки. Проблему можно было бы решить при хорошем планировании закупок, но со стороны ретейлеров зачастую идут хаотичные всплески заказов, когда им нужно слишком много и сразу.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что просьба поставщиков логична, а рекомендация Минпромторга вполне могла бы решить проблему. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов указал, что если ретейлеры хотят обеспечить наличие товара на полке, то они должны пойти навстречу поставщикам.

В июле Минпромторг одобрил идею раздачи продуктов с истекающим сроком годности малоимущим. При этом в сентябре глава ведомства Денис Мантуров добавил, что в этом случае продавцов могут избавить от выплаты НДС за эти товары.

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Источник — lenta.ru
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