В Госдуму внесли законопроект о штрафах за неуважение к символам регионов

11.10.2022 | 14:35

Депутаты из Татарстана внесли в Государственную Думу законопроект о поправках к закону об информации и в Кодекс об административных правонарушениях (КоаП), предусматривающий штрафы за проявление неуважения к официальным символам регионов. Документ размещен в электронной базе парламента.

В настоящий момент существует административная ответственность только за проявление неуважения к официальным государственным символам России. При этом нормативных документов по защите атрибутов власти регионов до сих пор не принималось, отмечают авторы инициативы.

Вместе с этим предлагаются внести поправки в КоАП, предусматривающие ответственность за проявление неуважения к символам регионов в интернете. В соответствующей части статьи о мелком хулиганстве речь идет о штрафах в размере от 30 до 100 тысяч рублей.

В правительстве инициатива получила отрицательный отзыв. В кабмине отметили, что административная ответственность в КоАП может быть установлена только по вопросам, имеющим федеральное значение.

В июле сообщалось, что главу Татарстана Рустама Минниханова в республике продолжат называть президентом вопреки закону. Об этом рассказал в ходе брифинга спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин. Он пояснил, что слово «президент» сохранится в нормативных актах республики, пока это наименование остается в Конституции региона.

12 июля появились распоряжение и указ президента России Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах отныне будет представлена как «глава Республики Татарстан». В декабре прошлого года глава государства подписал закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», запрещающий главам регионов называться президентами.