Минобороны отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине

10.10.2022 | 13:34

Все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России по территории Украины поражены. Об этом в понедельник, 10 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что сегодня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.