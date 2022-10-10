«Красные линии» пересечены: Путин собирает совещание с членами Совбеза

10.10.2022 | 06:59

В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, заявил Дмитрий Песков.

«Запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, будет ли на встрече обсуждаться подрыв грузовика на Крымском мосту, пообещав лишь сообщить об этом «по итогам» совещания.

Напомним, в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузовика на Крымском мосту. В результате ЧП были обрушены два пролета одной из автомобильных веток. СК РФ заявил о трех жертвах, по сообщениям ряда СМИ, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Сразу после произошедшего официальные представители украинских властей заявили, что взрыв и пожар на Крымском мосту являются «началом».

«Все нелегально построенное должно быть разрушено. Все украденное должно быть возвращено Украине», - написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

9 октября Владимир Путин провёл встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту.

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.

Ряд экспертов считают, что этим действием Киев перешел «красные линии» в конфликте. Поэтому существует вероятность, что на очередном совещании членов Совета безопасности будут приняты жесткие меры в отношении Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о «красных линиях» и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства.

«Ну а что касается вот этих «красных линий», это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту», - заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года.