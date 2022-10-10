Сетевое издание|18+|Понедельник|10 окт 2022|07:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

«Красные линии» пересечены: Путин собирает совещание с членами Совбеза

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В понедельник, 10 октября, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, заявил Дмитрий Песков.

«Запланировано у президента совещание с постоянными членами Совбеза», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Песков не стал уточнять, будет ли на встрече обсуждаться подрыв грузовика на Крымском мосту, пообещав лишь сообщить об этом «по итогам» совещания.

Напомним, в субботу, 8 октября, произошел подрыв грузовика на Крымском мосту. В результате ЧП были обрушены два пролета одной из автомобильных веток. СК РФ заявил о трех жертвах, по сообщениям ряда СМИ, еще три человека числятся пропавшими без вести.

Сразу после произошедшего официальные представители украинских властей заявили, что взрыв и пожар на Крымском мосту являются «началом».

«Все нелегально построенное должно быть разрушено. Все украденное должно быть возвращено Украине», - написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

9 октября Владимир Путин провёл встречу с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, на которой обсуждалась ситуация с подрывом грузовика на Крымском мосту.

«Здесь сомнения нет — это теракт, который направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнитель, и заказчики — спецслужбы Украины», — заявил Путин.

Ряд экспертов считают, что этим действием Киев перешел «красные линии» в конфликте. Поэтому существует вероятность, что на очередном совещании членов Совета безопасности будут приняты жесткие меры в отношении Украины.

Ранее президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о «красных линиях» и ударах по центрам принятия решений заявил, что оставит свое мнение при себе, так как это сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства.

«Ну а что касается вот этих «красных линий», это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и которые вы упомянули. Но все-таки это та сфера, которая должна остаться на решение, прежде всего, военно-политического руководства. И те люди, которые заслуживают соответствующие действия такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя вот эти линии и черту», - заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте