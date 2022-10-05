Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО

05.10.2022 | 14:49

Переформатирование специальной военной операции в контртеррористическую (КТО) — прерогатива верховного главнокомандующего. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это целиком и полностью прерогатива верховного главнокомандующего - президента страны. На сегодняшний момент никаких таких решений не принималось», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также подчеркнул, что речь идет о продолжении специальной военной операции.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин планирует обращение к нации, в котором заявит о смене статуса спецоперации. Комментируя эти сведения, Песков отметил, что выступление главы государства в настоящий момент не планируется.