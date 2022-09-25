В Минобороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора»

25.09.2022 | 09:08

В Министерстве обороны устроили разнос военкоматам за мобилизацию «всех без разбора». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что российское оборонное ведомство провело общее собрание в Третьем доме Министерства обороны, расположенном на Фрунзенской набережной, и отчитало военкоматы за привлечение к мобилизации «всех без разбора», несмотря на официальные разъяснения.

По данным канала, военкоматы обязали рассматривать каждого призывника отдельно. Это необходимо, чтобы под мобилизацию не попали люди в возрасте с инвалидностью и другие, не попадающие под призыв.

Ранее сообщалось, что на хуторе Калмыковский в Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора местной школы Александра Фальтина, который не проходил службу в армии. А в Волгоградской области мобилизовали пенсионера с ишемией мозга и диабетом второй степени. Вручивший пожилому мужчине повестку объяснил, что администрация только «оказывает содействие военкомату, а уж кого призывать или нет - решать военным».

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев обратился в Минобороны и заявил, что нужно неукоснительно соблюдать правила призыва, а также не допускать случаев, способных подрывать доверие народа.