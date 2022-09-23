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В стране и мире

Появилась информация о мобилизации ограниченно годных

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Официальные лица, министерства и ведомства продолжают уточнять информацию, кто из граждан России подпадает под критерии частичной мобилизации.

Во время пресс-конференции военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко заявил, что частичной мобилизации подлежат и ограниченно годные.

По словам военкома, россиян, у которых в военном билете стоит категория «В», призовут в последнюю очередь, сообщает Ircity.

Категория «В» - это ограниченно годные, то есть те граждане Российской Федерации, кто не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

Евгений Фуженко также заявил, что в первую очередь мобилизуют граждан, соответствующих первому и второму разряду. Это, например, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, майоры, подполковники до 55 лет, полковники до 60 лет, высшие офицеры до 65 лет.

В то же время секретарь Совета по правам человека Александр Точенов заявлял, что на ограниченно годных граждан, мобилизация распространяться не будет.

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Источник — ircity.ru
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