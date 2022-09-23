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В стране и мире

Назван способ избежать мобилизации при вручении повестки по ошибке

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В России продолжается частичная мобилизация, которая была объявлена президентом Владимиром Путиным.

Заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко объяснил, что делать при ошибочном вручении повестки.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, поступает информация о случаях, когда повестки о призыве вручают тем, кто под параметры объявленной частичной мобилизации не подходит.

В таком случае Костенко рекомендует явиться в военкомат и предоставить необходимые документы.

«Хочу пояснить, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки. Но при явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации», - заявил Костенко.

По его словам, не мобилизуются не служившие в армии, многодетные отцы и не подходящие по возрасту.

«Работа над ошибками на местах проводится», - цитирует пресс-служба правительства региона Александра Костенко.

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