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Шойгу раскрыл потери российской армии в ходе спецоперации на Украине

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Российская армия в ходе спецоперации на Украине потеряла 5937 военнослужащих. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

Министр обороны также заявил, что Киев потерял половину армии. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка ста тысяч человек.

В среду, 21 сентября, президент России объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

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Источник — lenta.ru
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лучшие из лучших, генофонд страны!вечнаям им память!


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