Глава ЦБ заявила о сложном положении дел

16.09.2022 | 17:25

В пятницу, 16 сентября, Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 пункта - до 7,5 процентов годовых, что предсказывалось большинством экспертов.

Комментируя решение, глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что с высокой вероятностью прогноз по ВВП на этот год будет улучшен.

«Сложнее положение дел в угольной, металлургической, лесопромышленной отраслях, где ограничения на поставки существенно затрудняют работу компаний», - рассказала Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что экономике страны для происходящей в связи с ограничениями структурной перестройкой нужны длинные деньги. А это напрямую зависит от инфляции. Пока кредитные ставки высоки, отраслям может помочь только правительство.

«Что касается дальнейшей траектории ставки, я повторюсь, мы, действительно, считаем, что пространство для снижения ставки сузилось. Безусловно, будем смотреть на данные, нельзя исключать еще каких-то движений, но вероятность снижения снизилось», - считает Набиуллина.

Глава ЦБ указала, что сейчас появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться.

«В этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, который составляет 5-6 процентов», - подчеркнула глава регулятора, добавив, что проводимая Банком России политика нацелена на возвращение инфляции к 4 процента в 2024 году.