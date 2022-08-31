В Госдуме подготовили проект закона о штрафах за пропаганду педофилии

31.08.2022 | 15:04

В Госдуме подготовили проект закона, который вводит административную ответственность за пропаганду педофилии. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Авторы проекта отметили в пояснительной записке к нему, что в современном законодательстве отсутствует ответственность за пропаганду педофилии, и предложили ввести штрафы за подобные деяния вплоть до 800 тысяч рублей для физических лиц, и до 10 миллионов рублей — для юридических.

«Пропаганда педофилии, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование привлекательности педофилии, либо навязывание информации о педофилии, вызывающей интерес к педофилии, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа», — говорится в законопроекте.

Документ уже направлен на официальный отзыв в правительство.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил ввести запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» в России. По словам политика, после выхода России из Совета Европы требования узаконить однополые браки ушли в прошлое. После этого в Госдуму был внесен проект закона, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду нетрадиционных отношений, в СМИ.