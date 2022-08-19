Психиатр назвал способ избавиться от ощущения упущенного лета

19.08.2022 | 16:33

Избавиться от ощущения упущенного лета поможет новое увлечение и планирование досуга, уверен врач психиатр-психолог Алексей Филатов. Способ потратить последние теплые дни с удовольствием он назвал в интервью для «Вечерней Москвы».

По словам Филатова, ближе к концу летнего сезона может появляться ощущение упущенного лета. Подобные переживания, уверен он, частное проявление синдрома упущенных возможностей, при котором, что бы человек ни выбрал, он будет переживать, что другой вариант принес бы больше пользы, удовольствия и так далее.

«В психологии существует такой синдром, или психологический эффект, - FoMO (синдром упущенной выгоды). Он возникает в том случае, когда человеку предоставляется большое количество вариантов развития событий и ему необходимо принять решение в пользу чего-то одного», - сказал Филатов.

Неприятные чувства в последние недели лета возникают и из-за того, что цели и планы, которые были поставлены еще в начале сезона, так и не были реализованы. Тех, кто не имел вариантов выбора, как провести отдых, ощущение упущенного лета преследовать не будет, уверен Филатов.

Для того чтобы избавиться от тягостного чувства тоски о прошедшем лете, психолог посоветовал в первую очередь меньше сидеть в соцсетях. «Зачастую, смотря на заграничные отпуска тех, кто может себе это позволить, человек начинает чувствовать себя обделенным», - прокомментировал он. Кроме того, он порекомендовал заранее планировать досуг, попробовать новое занятие и ставить на лето достижимые цели, после выполнения которых не возникнет ощущения упущенного лета.

Ранее психотерапевт Шон Гровер назвал важное качество реализовавших свои мечты людей. За годы практики он заметил, что людей, которые смогли реализовать мечты, объединяет одно: они не сдаются, когда сталкиваются с трудностями и разочарованиями.