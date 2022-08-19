Депутат Госдумы анонсировал МРОТ в размере 31 000 рублей

19.08.2022 | 10:08

Специалисты Росстата зафиксировали, что в 2022 году покупательская способность граждан упала по 18 из 24 базовых позиций.

В Госдуме считают, что это может свидетельствовать о том, обычная российская семья стремительно беднеет.

«Сильно снизилось потребление не только мяса и сливочного масла, но даже картофеля, капусты, хлеба, риса, муки, вермишели, маргарина, моркови и сахара. По отдельным товарам ситуация достигла минимумов, зафиксированных за всю историю наблюдений с 2011 года», - написал депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что марте 2022 года только за один месяц цены выросли на рекордную с 1999 года величину. Это привело к существенному снижению потребительского спроса. По данным Сергея Миронова, материальное положение ухудшилось у 35 процентов граждан, 20 процентов граждан ожидают дальнейшего снижения доходов, а 22 процента сообщили о нехватке средств на приобретение одежды и обуви.

«Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан», - заметил Миронов.

Депутат уверен, что следует предоставлять адресную поддержку наиболее нуждающимся слоям населения и стимулировать увеличение потребительского спроса в стране.

«Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей», - указал Миронов.