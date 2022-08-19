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В стране и мире

Депутат Госдумы анонсировал МРОТ в размере 31 000 рублей

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Специалисты Росстата зафиксировали, что в 2022 году покупательская способность граждан упала по 18 из 24 базовых позиций.

В Госдуме считают, что это может свидетельствовать о том, обычная российская семья стремительно беднеет.

«Сильно снизилось потребление не только мяса и сливочного масла, но даже картофеля, капусты, хлеба, риса, муки, вермишели, маргарина, моркови и сахара. По отдельным товарам ситуация достигла минимумов, зафиксированных за всю историю наблюдений с 2011 года», - написал депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что марте 2022 года только за один месяц цены выросли на рекордную с 1999 года величину. Это привело к существенному снижению потребительского спроса. По данным Сергея Миронова, материальное положение ухудшилось у 35 процентов граждан, 20 процентов граждан ожидают дальнейшего снижения доходов, а 22 процента сообщили о нехватке средств на приобретение одежды и обуви.

«Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан», - заметил Миронов.

Депутат уверен, что следует предоставлять адресную поддержку наиболее нуждающимся слоям населения и стимулировать увеличение потребительского спроса в стране.

«Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей», - указал Миронов.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

К сентябрьским выборам активизировались! Художественный свист и порожняк!

Гость||

Популист

Гость||

Более чем в два раза? Оч смешно? Точно активизировались перед выборами... В двадцать тысяч еще можно было помечтать..

Гость||

Миронов только предлагать мастак, а когда дело доходит до голосования, назад пятками. группа Ленинград - «...прощай пи...бол, не скучай смотри футбол...» явно про него.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государству необходимо более активно поддерживать граждан»
Эти тенденции ярко свидетельствуют о том, что государством управляют некомпетентные и алчные чиновники.

Гость||

Я завтра тоже наверное пойду в депутаты (если примут конечно в ихнию банду).

МРОТ Обещаю сделать минимально 100 000 руб., каждый день выдавать по 1 кг. колбасы, мяса по 3 кг в неделю только (коров маловато). Изобилия во всем!!!

ПРОГОЛОСУЙТЕ пожалуйста за меня, а то стало хуже мне житься ...

Имя: Гость
Комментарий:

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