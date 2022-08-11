Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени банков

11.08.2022 | 16:47

ВТБ выявил новую схему телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся на «едином межбанковском счете в ЦБ» (сообщение банка есть у «Ленты.ру»).

Сначала человеку звонят якобы от имени правоохранительных органов, говоря о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных. Мошенники уверяют, что списания шли не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему якобы есть только у сотрудников финансовой организации, которые и подозреваются в попытках мошенничества.

Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности ЦБ», который спрашивает, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. В этот момент аферисты предлагают застраховать общую сумму на едином счете, которая поможет вернуть все деньги в случае их хищения. Они убеждают жертву перевести все свои деньги на «безопасный счет». Никакого единого счета в ЦБ не существует, предупреждает ВТБ.

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в качестве меры по борьбе с мошенниками.