В стране и мире

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени банков

Печать
Telegram

ВТБ выявил новую схему телефонного мошенничества с применением методов социальной инженерии. Злоумышленники предлагают «застраховать» средства, которые якобы хранятся на «едином межбанковском счете в ЦБ» (сообщение банка есть у «Ленты.ру»).

Сначала человеку звонят якобы от имени правоохранительных органов, говоря о поступившем «заявлении от Центрального банка» о компрометации персональных данных. Мошенники уверяют, что списания шли не со счета конкретного банка, а по единому внутрибанковскому счету. Доступ к нему якобы есть только у сотрудников финансовой организации, которые и подозреваются в попытках мошенничества.

Далее звонок переводится на «сотрудника департамента безопасности ЦБ», который спрашивает, в каком банке обслуживается клиент, какими продуктами пользуется, проверяет остатки на счетах и даже размер зарплаты. В этот момент аферисты предлагают застраховать общую сумму на едином счете, которая поможет вернуть все деньги в случае их хищения. Они убеждают жертву перевести все свои деньги на «безопасный счет». Никакого единого счета в ЦБ не существует, предупреждает ВТБ.

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах в качестве меры по борьбе с мошенниками.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

А зачем в банках служба безопасности? Отделы по кибер-защите? Не хотят совсем работать! Банки при желании могут прекратить разом любые махинации со счетами клиентов - но они этого не хотят делать. Все риски подчеркиваем- ВСЕ, должны нести банки, а они перекладывают их на клиентов.

Дмитрий Н. Мотовилов||

74950603155

С этого номера в 12:35 сегодня мне позвонил строгий мужик

от имени ВТБ и сообщил о запрете операций из-за

допущенный мною нарушений. Просил в ответ

произнести слово ОПЕРАТОР.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Полагаю, что под прикрытием служб США действует давно уже успешная банда финансовых мошенников воровской сети братьев Дуровых. Например, Александра Кларк из Майями. Используют последние популярные новости России и подделываются под их контекст.

Гость||

Мне вчера тоже звонили, типо ВТБ сначало такие культурные, а потом посылают)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте