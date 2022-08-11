Иммунолог оценил опасность выявленного в России дельтакрона

11.08.2022 | 16:44

Гибридный штамм коронавируса дельтакрон, случаи которого выявили в России, не представляют особой опасности. Об этом, оценивая опасность мутации, заявил врач-иммунолог Николай Крючков, сообщают «Известия».

«Индикаторов, что есть особая опасность, вообще никаких нет. Пока ничего не предвещает, таких линий будет еще много регулярно появляться, это хорошо, что эпиднадзор происходит, просто не надо сразу впадать в панику», - сказал Крючков.

Специалист назвал редким явлением возникновение гибридного варианта COVID-19. Он объяснил, что дельтакрон образовался при столкновении в одной клетке двух вариантов коронавирусной инфекции.

По словам Крючкова, в настоящий вариант дельта-вариант практически не встречается в России. В связи с этим есть вероятность, что выявленный штамм является старым вариантом вируса, который не выявляли до этого из-за его редкости.

«Либо это свежий вариант, но если это так, то это означает, что дельта где-то присутствует, например в популяции животных. Либо третий вариант - это не дельтакрон в действительности, а просто параллельный вариант, который в процессе эволюции получил какие-то мутации, которые частично характерны для дельты и омикрона, но при этом он, по сути, не является рекомбинантом этих линий», - подытожил специалист.

11 августа Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране шести случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. По информации службы, пять случаев заражения выявлены в Санкт-Петербурге, один - в Москве. Инфицированные россияне перенесли болезнь в легкой форме.