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В ЕС обсудят прекращение выдачи виз россиянам

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Евросоюз находится в стадии обсуждения нового пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости.

В кабмине ФРГ отметили, что одна из тем обсуждения - включение в новый пакет ограничений прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер утверждала, что ЕС не располагает единой процедурой запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам.

«По этому поводу пока нет единой позиции, также и со стороны федерального правительства, как относиться к этому», - заявил Хебештрайт на вопрос журналистов о том, поддерживает ли немецкий канцлер Олаф Шольц инициативу по запрету виз для россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. «Самые важные санкции - это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», - заявил украинский лидер.

Его инициативу поддержала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она заявила, что посещение Европы является привилегией, а не правом человека. Помимо Каллас, данную ограничительную меру поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

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Источник — lenta.ru
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