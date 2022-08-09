Родители недовольны: пять главных нововведений грядущего учебного года

09.08.2022 | 12:38

Новый учебный год принесет ряд изменений в отечественную систему образования. Некоторые из них вызвали активное обсуждение в социальных сетях.

С 1 сентября 2022 года на усмотрение администрации учебных заведений у школьников могут временно забирать мобильные устройства.

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», - заявил в конце прошлого учебного года глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Родители остались крайне недовольны рекомендацией министерства. По их мнению, мобильные телефоны могут помочь школьникам в случае экстренной ситуации, а взрослые всегда должны быть на связи со своими детьми.

С сентября 2022 года в российских школах по понедельникам будет звучать гимн страны, а над зданием или рядом с ним поднимать государственный триколор.

С этого учебного года школьников ждет измененный классный час. О его новом формате стало известно в самом начале августа. Теперь детям будут рассказывать о ценностях российского общества, закреплённых в стратегии национальной безопасности, а первоклассникам в рамках занятий по «Oкpyжaющему миpу» начнут преподавать «Иcтopию Poccии».

С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые федеральные государственные стандарты образования для начальной и основной школы (ФГОС).

«Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей... и при наличии в организации необходимых условий», - одно из основных изменений новых стандартов.