Россия и Турция договорились о торговле в рублях

06.08.2022 | 13:58

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре». Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты «Мир» и в этом вопросе есть серьезные подвижки — пять банков страны работают над этим.

Так, российские туристы могут с помощью российской банковской карты совершать покупки и оплачивать проживание в отеле.

Глава государства отметил, что Анкара оказывает всяческую поддержку, кто хочет инвестировать в Турецкую Республику.

Ранее стало известно, что власти Таиланда рассчитывают в скором времени внедрить российскую карту «Мир». Помимо этого, Азербайджан — также захотел принимать банковские карты «Мир».