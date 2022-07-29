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Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев с украинским Крымом

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к комитету нижней палаты парламента по безопасности с просьбой направить запрос в органы для проверки магазинов «Леруа Мерлен», в которых, по словам граждан, продают обои с украинским Крымом. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы, передает РИА Новости.

В Госдуме уточнили, что некорректные данные были нанесены на фотообои с детской картой. Кроме того, там не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Председатель Государственной Думы дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования», — указали в пресс-службе.

По мнению Володина, подобная ситуация является примером продвижения повестки стран НАТО в России. Он подчеркнул, что с этим необходимо бороться.

Ранее спикер Госдумы подчеркивал, что распад Украины начался еще в 2014 году после выхода Крыма и Донбасса. Сейчас многие из тех, кто проживает в западной части Украины, получили гражданство Венгрии и Польши. При этом более пяти миллионов человек покинули страну за последние месяцы, пояснил он.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Эх, прощай Леруаха! Хороший был магазин, недорогой

Гость||

А вот если с немецким Кёнигсбергом, то ваще бы расстреляли

Гость||

Да penzainform.ru писал(a):

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к комитету нижней палаты парламента по безопасности с просьбой направить запрос в органы для проверки магазинов «Леруа Мерлен», в которых, по словам граждан, продают обои с украинским Крымом.
У патриотов проблем нет они всем довольно только это их беспокоит?

Гость||

Эти хранцузы с Мурлена совсем берега потеряли? К ответу , со всей пролетарской яростью !

Имя: Гость
Комментарий:

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