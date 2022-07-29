Володин поручил проверить «Леруа Мерлен» из-за обоев с украинским Крымом

29.07.2022 | 17:07

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин обратился к комитету нижней палаты парламента по безопасности с просьбой направить запрос в органы для проверки магазинов «Леруа Мерлен», в которых, по словам граждан, продают обои с украинским Крымом. Об этом рассказали в пресс-службе Госдумы, передает РИА Новости.

В Госдуме уточнили, что некорректные данные были нанесены на фотообои с детской картой. Кроме того, там не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Председатель Государственной Думы дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется такая продукция, и принятия оперативных мер реагирования», — указали в пресс-службе.

По мнению Володина, подобная ситуация является примером продвижения повестки стран НАТО в России. Он подчеркнул, что с этим необходимо бороться.

Ранее спикер Госдумы подчеркивал, что распад Украины начался еще в 2014 году после выхода Крыма и Донбасса. Сейчас многие из тех, кто проживает в западной части Украины, получили гражданство Венгрии и Польши. При этом более пяти миллионов человек покинули страну за последние месяцы, пояснил он.