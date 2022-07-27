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Клещи впервые за десять лет заразили россиян смертельно опасной ку-лихорадкой

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В Новосибирской области зафиксировали два случая смертельно опасной ку-лихорадки. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, передает «КП-Новосибирск».

По словам специалиста, двое жителей сельской местности заразились ку-лихорадкой через укусы клещей. Россияне выжили и уже поправились.

Позднякова подчеркнула, что инфекция не встречалась в регионе на протяжении десяти лет. Она уточнила, что у невакцинированных пациентов болезнь проходит в тяжелой форме. Инфекционист рекомендовала делать первую прививку от лихорадки осенью, а вторую через месяц. Затем следует вакцинироваться раз в год.

По информации из открытых источников, ку-лихорадка часто протекает бессимптомно. Однако у некоторых пациентов начинаются типичные для гриппа симптомы: жар, головная боль, потоотделение и другие. Температура 40 градусов по Цельсию у больных может сохраняться от одной до трех недель.

Ранее в Ростовской области два человека умерли от конго-крымской геморрагической лихорадки. Погибшие заразились инфекцией через укусы клещей.

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Источник — lenta.ru
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