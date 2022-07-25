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В стране и мире

В России ввели уголовную ответственность за систематическое вождение без прав

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Для российских водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав, вводят уголовную ответственность. Меры связаны со вступлением в силу с понедельника, 25 июля, статьи 264.3 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ, передает ТАСС.

Кроме того, наказание предусмотрено за управление без прав и другими транспортными средствами. До двух лет тюрьмы грозит тем автомобилистам, которые уже имеют судимость за нарушение ПДД. Если за рулем оказался владелец, то машина будет конфискована.

Также вступает в силу часть 4 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») КоАП РФ, которая предусматривает административную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав. По этой статье водителя могут наказать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей или же обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.

6 июля Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, который ужесточает ответственность водителей за опасное вождение. Согласно документу, повторное опасное вождение без прав будет наказываться штрафом до 250 тысяч рублей, а также лишением свободы на срок до 1 года. Кроме того, нарушителям запретят заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на срок до 2 лет.

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Источник — lenta.ru
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