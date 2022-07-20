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Россияне смогут законно ходить на охоту с чужим оружием

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Россияне смогут законно ходить на охоту с чужим оружием, соответствующие изменения были внесены в ряд федеральных законов. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Владельцы охотничьего оружия и бизнесмены, работающие в сфере охотничьего хозяйства, смогут передавать оружие и патроны к нему иностранцам и гражданам России. Изменения вступят в силу с 15 июля 2023 года. Грибакин отметил, что такое решение было принято в целях развития охотничьего туризма.

Согласно новым правилам, те, у кого нет своего оружия, смогут взять его на время охоты, получив новый документ — разрешение на ношение и использование охотничьего оружия. Оно будет выдаваться Росгвардией в течение 10 рабочих дней совершеннолетним гражданам; срок действия этого разрешения составит пять лет.

Охотиться из полученного оружия можно будет только при собственнике или его представителе. После охоты все неизрасходованные патроны и оружие нужно будет вернуть.

«К этим изменениям охотобщество шло около 30 лет. С 2019 года законопроект активно обсуждался. В первую очередь он коснется иностранцев, которые занимаются трофейной охотой. Это охота на сибирскую косулю, бурого медведя, кавказскую серну, кубанского и дагестанского тура, восточносибирского лося, глухаря, марала и других животных. Сейчас охотники-иностранцы должны оформить кучу документов, а после 15 июля следующего года достаточно будет туристической визы и разрешения», — рассказал «Ленте.ру» охотник-спортсмен Игорь Трифонов.

По его словам, новый закон также положительно повлияет на практику наставничества и даст возможность попрактиковаться в охоте тем, у кого еще нет своего оружия.

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Источник — lenta.ru
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