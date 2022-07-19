В России дети массово заразились кишечной инфекцией по пути в детский лагерь

19.07.2022 | 14:46

Более 15 детей, ехавших на отдых в детский лагерь на Кубани, госпитализированы из-за массового заражения кишечной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По данным ведомства, на поезде из Череповца в составе организованной группы ехали около 260 детей. В пути они питались в вагоне-ресторане.

На железнодорожной станции Горячий ключ недалеко от Туапсе шесть детей сняли с поезда и доставили в больницу с признаками отравления. Как стало известно позже, еще 10 детей с симптомами бактериальной кишечной инфекции были госпитализированы из лагеря «Морская Волна».

По данным «Интерфакса», состояние путешественников оценивается как удовлетворительное. Сейчас специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия и занимаются выявлением источника заражения.

Ранее в июле сообщалось о случае массового отравления в одном из отелей Шарм-эш-Шейха. Тяжелые симптомы интоксикации обернулись для шестилетнего ребенка смертью, еще несколько человек были госпитализированы.