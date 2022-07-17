В Минпромторге задумались об отмене НДС для одной категории товаров

17.07.2022 | 08:22

Минпромторг задумался об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для социально значимых товаров и совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими ведомствами изучает целесообразность такого решения. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов, пишет ТАСС.

Заместитель министра напомнил, что крупнейшие ретейлеры ранее уже приняли добровольное решение ограничить повышение торговой наценки на социально значимые товары в пределах 5-10 процентов. Он подчеркнул, что с учетом текущей ситуации необходимо все проанализировать и после этого принять решение. Евтухов отметил, что окончательное решение будет принимать Минфин.

Просьба бизнеса

В начале июля Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила Федеральную налоговую службу (ФНС) о снижении налога на торговые сети с целью удержания цен на товары первой необходимости. Речь идет о мясе, молоке, хлебе, чае и так далее, а также бананах.

Бизнес предлагал отсрочить уплату страховых и налоговых взносов в третьем квартале 2022 года на 12 месяцев. Как заявил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, это решение поможет ритейлу высвободить ресурс для сохранения доступных цен и обеспечение стабильности поставок.

Караваев указал на то, что торговые сети ради поддержки потребителей добровольно снизили наценку на социально значимые товары с 22 до 7, а в некоторых случаях до 5 процентов, хотя такая стоимость не покрывает даже операционные расходы.

Позиция Минпромторга

В Минпромторге России в ответ на инициативу АКОРТ о снижении НДС на социально значимые продукты заявили, что она «заслуживает внимания», пообещав изучить возможность применения такой меры.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что выступают за рыночные методы по сдерживанию цен. В частности, торговым сетям и поставщикам рекомендовали переходить от практики закупок на тендерах к прямым долгосрочным договорам поставок.

При этом, подчеркнули в министерстве, тендеры должны быть дополнительным инструментом быстрого пополнения запасов в периоды, когда на эти товары резко повышается потребительский спрос.

Ситуация с ценами

По последним данным Минэкономразвития, уровень инфляции в России в годовом выражении замедлился с 16,19 до 15,62 процента. В ведомстве отметили, что ключевую роль в снижении цен играет удешевление продуктов в том числе за счет дефляции фруктов и овощей, а также замедление роста стоимости иных продовольственных товаров.

По данным Росстата, потребительские цены в России в июне по сравнению с маем снизились на 0,35 процента. Таким образом, в первый месяц лета впервые в современной истории страны зафиксирована дефляция. Продовольственные товары подешевели на 1,2 процента, непродовольственные — на 0,4 процента, а услуги подорожали на 0,9 процента.