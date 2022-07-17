Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты с огородов в продуктовых сетях

17.07.2022 | 13:05

Россиянам разрешат продавать овощи и фрукты со своих огородов в продуктовых сетях - зампред правительства Виктория Абрамченко поручила министерствам проработать такую возможность. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный вице-премьером.

«Минэкономразвития, Минпромторгу, Минсельхозу, Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопрос возможности оформления документов, подтверждающих прохождение процедуры обязательного подтверждения соответствия требованиям технических регламентов, распространяющих свое действие на сельскохозяйственную продукцию, произведенную ЛПХ (личными подсобными хозяйствами - прим. «Ленты.ру»), применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в целях ее дальнейшей реализации в торговые сети и представить в правительство России согласованные предложения», - указано в поручении.

Исполнить поручения ведомства должны до 30 июня. Согласно документу, возможность реализации овощей и фруктов собственного производства получат граждане, выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он предполагает, что доходы, полученные от реализации товаров или услуг, облагаются по ставке четыре процента, а ИП и юрлицами - по ставке шесть процентов.

В конце июня Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) с просьбой о поддержке. Сдерживать рост цен на продукты, который в апреле достиг 20 процентов в годовом выражении, одними только административными мерами не получится, иначе магазины начнут работать в убыток и закрываться, указали ретейлеры.