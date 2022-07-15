Володин поручил проработать вопрос о выплатах для детей Донбасса

15.07.2022 | 14:18

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос, который касается установления единовременных выплат в 10 тысяч рублей для детей Донбасса в преддверии учебного года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дума ТВ».

С соответствующим предложением к спикеру нижней палаты парламента обратилась глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она напомнила, что глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об установлении Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе 27 июля.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей проживающим в Донбассе и на освобожденной территории Украины ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме того, он поручил правительству обеспечить финансирование расходов.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обеспечить выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в Донбассе является долгом.