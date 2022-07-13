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В СКР прокомментировали данные об уголовном деле против Максима Галкина

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В управлении Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области опровергли появившиеся в сети данные о возбуждении уголовного дела против телеведущего и юмориста Максима Галкина о распространении фейков о действиях Вооруженных сил страны. Об этом пишет «Подъем».

«У вас плохой информатор. У нас материалов в отношении Галкина нет и не поступало», — прокомментировали в ведомстве.

Соответствующую информацию на своей странице «ВКонтакте» опубликовал бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он предположил, что Галкина, вероятно, «арестуют и экстрадируют в Россию», в связи с чем его зарубежные концерты не состоятся.

23 июня сообщалось, что СКР проверит высказывания Галкина на наличие в них фейков о действиях российской армии — с такой просьбой в полицию обратился житель Ростова-на-Дону.

Галкин покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми в марте текущего года, в настоящее время семья находится в Израиле. Комментируя свой отъезд, они заявляли, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

15 апреля стало известно, что юморист в июне планирует провести несколько концертов в Израиле. В афише, опубликованной на его официальном сайте, также указано, что в ближайшие месяцы он будет выступать в разных странах, в числе которых Латвия, Эстония, Польша, Великобритания, Австралия, Чехия.

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Источник — lenta.ru
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