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В стране и мире

Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян

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Власти поручили Минэкономразвития и Росстату публиковать дополнительные статистические показатели оперативного характера, в том числе о самых обеспеченных россиянах, пишет РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы.

Так, они начнут давать оперативную оценку доходов граждан по 10 группам населения (от 10 процентов населения с наименьшими доходами до 10 процентов с наибольшими доходами). Показатель станет учитывать изменения в объемах соцвыплат и доходов от трудовой деятельности, начиная с итогов за второй квартал 2022 года.

«Переход к десятипроцентной разбивке позволит глубже и конкретнее видеть ситуацию с доходами прежде всего малообеспеченных групп населения и принимать адресные, максимально сфокусированные решения. Кроме того, это позволит лучше прогнозировать ситуацию с доходами и расходами населения», - заявили в Росстате. До этого данные о доходах публиковались в разрезе 20-процентных групп.

Снижение реальных располагаемых доходов населения составит 12 процентов на фоне санкций, безработица в России увеличится до 6,2 процента в 2022 году. Такая оценка содержится в докладе Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Давайте в ПензИ тоже оценим и вывесим на отдельную доску "почета"!

Гость||

Эт чё, за все годы так и не оценили?

Имя: Гость
Комментарий:

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