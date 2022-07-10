Рынку жилья в России предрекли стагнацию

10.07.2022 | 08:28

Рынку недвижимости в России предрекли стагнацию на фоне падения спроса граждан на покупку жилья. Такой прогноз дал президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, стоимость жилья в перспективе продолжит расти. При этом однозначного ответа на вопрос, что будет происходить с рынком, специалист дать не может. «Можно говорить о нескольких условных сценариях. Номер один - когда ситуация в экономике улучшается, у людей становится больше денег, а поскольку отложенный спрос у населения крайне велик, рынок набирает снова действительно активные обороты. Если будет так, то, вероятнее всего, цены двинутся вверх просто потому, что как минимум они должны будут компенсировать реальную инфляцию», - пояснил Самойлов.

Риелтор добавил, что склоняется к более негативному прогнозу и считает, что большинство россиян в ближайшее время не сможет позволить приобрести себе квартиру или дом. Самойлов уточнил, что такой сценарий возможен на фоне стагнации экономии, подорожания товаров и сохранения прежних условий кредитования.

«Исходя из этой ситуации, заметного роста цен не предполагается, потому что у людей не будет возможности приобретать, но и значительного снижения цен, скорее всего, не будет, потому что застройщикам отступать некуда. Растут издержки: и цены на материалы, и стоимость рабочей силы. Таким образом, цены будут зафиксированы на уровне, до которого не будет дотягиваться большое количество тех, кому нужно решать свои жилищные задачи. Это и называется стагнация рынка», - рассказал эксперт.

Самойлов считает, что в середине осени будет понятно, какой из сценариев случится на практике. Специалист убежден, что ситуация не может не ухудшиться на фоне отсутствия роста реальных доходов населения и увеличения стоимости товаров и услуг. «Инфляция съедает деньги. Даже если цены на недвижимость никак не меняются, у людей не становится больше денег», - заключил эксперт.

Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, что за первое полугодие 2022-го квартиры в российских новостройках в среднем подорожали на 20 процентов - это касается как цены одного квадратного метра, так и стоимости лота. Такая динамика актуальна для 69 из 70 крупных городов страны, подешевело строящееся жилье только в Мурманске.