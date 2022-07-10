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В стране и мире

Рынку жилья в России предрекли стагнацию

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Рынку недвижимости в России предрекли стагнацию на фоне падения спроса граждан на покупку жилья. Такой прогноз дал президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам эксперта, стоимость жилья в перспективе продолжит расти. При этом однозначного ответа на вопрос, что будет происходить с рынком, специалист дать не может. «Можно говорить о нескольких условных сценариях. Номер один - когда ситуация в экономике улучшается, у людей становится больше денег, а поскольку отложенный спрос у населения крайне велик, рынок набирает снова действительно активные обороты. Если будет так, то, вероятнее всего, цены двинутся вверх просто потому, что как минимум они должны будут компенсировать реальную инфляцию», - пояснил Самойлов.

Риелтор добавил, что склоняется к более негативному прогнозу и считает, что большинство россиян в ближайшее время не сможет позволить приобрести себе квартиру или дом. Самойлов уточнил, что такой сценарий возможен на фоне стагнации экономии, подорожания товаров и сохранения прежних условий кредитования.

«Исходя из этой ситуации, заметного роста цен не предполагается, потому что у людей не будет возможности приобретать, но и значительного снижения цен, скорее всего, не будет, потому что застройщикам отступать некуда. Растут издержки: и цены на материалы, и стоимость рабочей силы. Таким образом, цены будут зафиксированы на уровне, до которого не будет дотягиваться большое количество тех, кому нужно решать свои жилищные задачи. Это и называется стагнация рынка», - рассказал эксперт.

Самойлов считает, что в середине осени будет понятно, какой из сценариев случится на практике. Специалист убежден, что ситуация не может не ухудшиться на фоне отсутствия роста реальных доходов населения и увеличения стоимости товаров и услуг. «Инфляция съедает деньги. Даже если цены на недвижимость никак не меняются, у людей не становится больше денег», - заключил эксперт.

Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, что за первое полугодие 2022-го квартиры в российских новостройках в среднем подорожали на 20 процентов - это касается как цены одного квадратного метра, так и стоимости лота. Такая динамика актуальна для 69 из 70 крупных городов страны, подешевело строящееся жилье только в Мурманске.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
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Гость||

Выход один, снижать цены на половину, застройщикам перестать жить в роскоши, становиться скромнее в разы, понятно что нет такого желания, но а что делать, иначе труба!

Гость||

Согласен, опухли уже от денег, пора в санатории-профилактории наведаться, а не на Бали, Таиланд и прочие места экзотического отдыха....

Гость||

Ждать у синего моря погоды, то бишь платёжноспособного клиента , желающего позолотить иху ручку, не выйдет. Прошли те времена, канули в лету, придётся строить за малую долю, есть доширак, отдыхать на турбазе под Кировым.

Гость||

Ага, и вобще надо вернуться к старым, добрым СМУ, студент Шурик и его напарник Федя, таков

должен быть основной костяк рабочих на современных стройках.

Гость||

Совершено верно, будут работать за комплексный обед, прораб сидеть на голом окладе, руководители застройки уйдут в режим жёсткой экономии, затянут

брючные ремни, тогда цены на жильё в разы упадут.

Гость||

Спасибо Путину,накачал рынок недвижимости дешёвыми кредитам с 20г.Но вечно это продолжается НЕ МОЖЕТ!!!..

Гость||

Гость писал(a):

тогда цены на жильё в разы упадут.
Фантазёр

ты меня называла

Гость||

Помню про авторынок был аналогичный "плач Ярославны". После чего, через некоторое время, в салонах смели все новые автомобили по любой цене.

Гость||

Помню про авторынок был аналогичный "плач Ярославны". После чего,

Почему продлили льготную ипотеку,НЕ ПОДСКАЖЕШЬ?....

Имя: Гость
Комментарий:

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