В стране и мире

Российский врач перечислил продукты для похудения после 40 лет

Печать
Telegram

Российский врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты для похудения после 40 лет. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

Арзамасцев пояснил, что после 40 лет в организме человека происходят гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. «Лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее», — рассказал эксперт и отметил, что для поддержания формы необходимо отказаться от вредных привычек, заняться спортом и перейти на правильное питание.

В первую очередь Арзамасцев порекомендовал включить в ежедневный рацион продукты с содержанием постного белка, а именно курицу и говядину. «Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению», — пояснил специалист и посоветовал обратить внимание на потребление достаточного количества клетчатки. По его мнению, продукты с ее содержанием, среди которых он упомянул шпинат, капусту и сельдерей, помогут справиться с чувством голода.

В завершение Арзамасцев заявил о необходимости отказа от употребления сахара и включения в рацион большого количества блюд с содержанием медленных углеводов. «Они дольше перевариваются и не способствуют резкому выбросу глюкозы в кровь», — заключил врач.

Ранее Евгений Арзамасцев назвал россиянам не сочетающиеся с белым хлебом продукты. По его словам, употребление белого хлеба с вареньем может привести к сахарному диабету.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте