Российский врач перечислил продукты для похудения после 40 лет

09.07.2022 | 19:25

Российский врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев перечислил продукты для похудения после 40 лет. Его слова приводит издание «Газета.Ru».

Арзамасцев пояснил, что после 40 лет в организме человека происходят гормональные изменения, влияющие на скорость обмена веществ. «Лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее», — рассказал эксперт и отметил, что для поддержания формы необходимо отказаться от вредных привычек, заняться спортом и перейти на правильное питание.

В первую очередь Арзамасцев порекомендовал включить в ежедневный рацион продукты с содержанием постного белка, а именно курицу и говядину. «Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению», — пояснил специалист и посоветовал обратить внимание на потребление достаточного количества клетчатки. По его мнению, продукты с ее содержанием, среди которых он упомянул шпинат, капусту и сельдерей, помогут справиться с чувством голода.

В завершение Арзамасцев заявил о необходимости отказа от употребления сахара и включения в рацион большого количества блюд с содержанием медленных углеводов. «Они дольше перевариваются и не способствуют резкому выбросу глюкозы в кровь», — заключил врач.

Ранее Евгений Арзамасцев назвал россиянам не сочетающиеся с белым хлебом продукты. По его словам, употребление белого хлеба с вареньем может привести к сахарному диабету.