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Компьютеры в России подешевели

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В России резко подешевели компьютеры. Об этом сообщают «Известия».

Как выяснили журналисты издания, взлетевшая в конце первого квартала до 30 процентов стоимость компьютеров вернулась до показателей начала года. При этом цены на некоторые модели оказались даже ниже, чем до начала года. Информацию об этом подтвердил источник в одной из торговых сетей.

Так, стало известно, что средняя стоимость ПК в России в апреле-июне составила 62,4 тысячи рублей — это на восемь процентов ниже, чем в первом квартале года. В МТС «Известиям» также подтвердили, что цены на некоторые модели компьютеров существенно снизились.

По мнению опрошенных участников рынка, это связано с укреплением рубля и снижением спроса на устройства. Собеседники отметили, что спрос на ПК во втором квартале 2022 года упал как по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так и с предыдущими тремя месяцами. Отмечается, что во втором квартале было реализовано 528 тысяч компьютеров, что на 40 и 45 процентов меньше, чем в первом квартале. Согласно прогнозу Gartner, в 2022 году продажи техники упадут на 10 процентов по сравнению с показателями 2021 года.

Один из опрошенных специалистов заметил, что если в полную силу заработает параллельный импорт, то к концу лета компьютеры могут подешеветь еще на 10-15 процентов.

В середине мая российские ретейлеры рассказали о достаточных запасах компьютерной техники. Также выяснилось, что цены на компьютеры продолжают снижаться.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ага! Раздавать скоро бесплатно начнут!? Может готовят запрет инета?

Гость||

Сказки какие-то. Некоторые позиции только дорожают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России резко подешевели компьютеры. Об этом сообщают «Известия».

Как выяснили журналисты издания, взлетевшая в конце первого квартала до 30 процентов стоимость компьютеров вернулась до показателей начала года.

Гос заказ от власти по новости отработали!Но цены как взлетели от 30% и выше и не опустились.И перспектив их падения нет!Зарплаты в это время не прибавили!А многое что раньше продавалось после опустошения складов будет исчезать из продажи

Гость||

Непростые времена наступают у продавцов электроники и автодилеров, видно придётся отказаться от дорогих курортов, яств и прочих плюшек. Теперь придётся отдыхать в санатории-профилактории "Красные зори " и подсесть на макароны.

Гость||

Как стоил средненький комп тысячу долларов раньше, так и до сих пор.

Гость||

Надо жить по средствам, довольствоваться малым, сейчас как раз это время пришло.

Имя: Гость
Комментарий:

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