Сетевое издание|18+|Понедельник|25 апр 2022|13:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Давка ради бесплатных яиц на Пасху в российском городе обошлась без пострадавших

Печать
Telegram

В результате давки из-за бесплатных пасхальных яиц во Владивостоке пострадавших не было. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, передает «Говорит Москва».

Как сообщили изданию представители регионального МВД, инцидент не является нарушением общественного порядка, в ходе раздачи пасхальных символов обошлось без травм.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена раздача священником пасхальных яиц во Владивостоке. На видео жители города толкают друг друга в надежде получить освященный символ праздника. Некоторые россияне пытаются вырвать яйца прямо из корзины священнослужителя.

Традиция дарить яйца на Пасху восходит к преданию о святой Марии Магдалене, которая поднесла яйцо римскому императору Тиберию. Яйцо символизирует перерождение верующего, а его красный цвет - пролитую Иисусом Христом кровь. В 2022 году православная Пасха пришлась на 24 апреля.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

Это уже дно или еще еще есть куда падать?

Гость||

Не верю.Фейк.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлена раздача священником пасхальных яиц во Владивостоке. На видео жители города толкают друг друга в надежде получить освященный символ праздника. Некоторые россияне пытаются вырвать яйца прямо из корзины священнослужителя.

Традиция дарить яйца на Пасху восходит к преданию о святой Марии Магдалене, которая поднесла яйцо римскому императору Тиберию.

Тут кому хотели поднести? До бога высоко до Ампиратора далеко. Напрасные потуги.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что излишнее употребление яиц после длительного поста перед Пасхой грозит проблемами для здоровья.

Так может не морить себя голодом что бы потом не кидаться за едой как с потравы?

Гость||

какое отношение к народу у этих в нарядах

Гость||

Гость писал(a):

Не верю.Фейк.
Почему не веришь? Сам знаю как мужик съел 13 яиц за раз и его вырвало и в верх и в низ.)))

Гость||

Гость писал(a):

какое отношение к народу у этих в нарядах
Ну какое отношение у короеда к дереву?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте