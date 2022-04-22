Двух родственников задержали за убийство детей в Воронежской области

22.04.2022 | 14:15

Тела двоих детей обнаружили в селе Терновка Воронежской области, в убийстве подозреваются их родственники — мать и дядя, они задержаны. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, 22 апреля 2022 года в доме на улице Микрорайон были найдены тела мальчиков в возрасте 7 и 8 лет с признаками насильственной смерти. Подозреваемыми являются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного подпунктами «а», «в», «ж» ч. 2 статьи 105 УК РФ («убийство двух малолетних, совершенное группой лиц»), продолжается. В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз для установления точной причины смерти. Кроме того, будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики.

Ранее стало известно, что под Нижним Новгородом 27-летнему мужчине дали пожизненный срок за убийство семьи из четырех человек и разбой. Подсудимый — уроженец Узбекистана. Он признал вину в содеянном.